استقبل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، ظهر اليوم الأربعاء، نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأقام الرئيس الفرنسي على شرف ولد الغزواني غداء عمل، بحثا خلاله مجالات « تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة المستويات، كما تم خلالها نقاش مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك »، وفق ما أورد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الموريتانية.

ولد الغزواني، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي منذ فبراير الماضي، وصل إلى باريس يوم أمس قادمًا من جنيف (سويسرا)، حيث شارك في افتتاح الدورة الـ(77) للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

ويرافق ولد الغزواني في جولته الأوروبية، وفد يضم الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار ولد أجاي، ووزيرة الصحة الناها بنت مكناس، بالإضافة إلى موظفين في رئاسة الجمهورية.