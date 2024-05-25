قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن قواعد اللعبة يجب أن تكون متساوية لتمكين التنمية الشاملة والمستدامة في أفريقيا.

وأضاف ولد الشيخ الغزواني في خطاب بمناسبة تخليد ذكرى تأسيس منظمة الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، أن صوت القارة الأفريقية يجب أن يسمع في الهيئات الدولية، داعيا إلى إصلاح الحوكمة العالمية على المستويين السياسي والمالي.

وأشار إلى أن موريتانيا ستركز خلال ترأسها الاتحاد الأفريقي هذا العام على الشباب والتعليم، وهما موضوعان رئيسيان في أجندة الاتحاد لعام 2063.

واعتبر الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي أن الشباب الثروة “الأعظم وهو مستقبل قارتنا”، مشيرا إلى أن الاستثمار في التعلم “يعني ضمان حصول كل شاب أفريقي على المهارات والفرص اللازمة للمساهمة في تنمية قارتنا”.

وأكد ولد الشيخ الغزواني، أن حقوق الإنسان وحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ يعد “في صميم عملنا المشترك”.

ودعا إلى ضمان نفاذ كل أفريقي إلى الغذاء الكافي والآمن والمغذي ويمر ذلك عبر “دعم الزراعة والابتكار والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المناخية”.