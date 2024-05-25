قال وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، إن رئاسة موريتانيا للاتحاد الأفريقي تقوم على موجهات أساسية تنطلق من تعزيز التضامن والتعاون ”كمبدأين أساسيين لتحقيق أهداف الاتحاد“.

وأضاف ولد مرزوك في خطاب له بمناسبة احتفاء موريتانيا بيوم الوحدة الأفريقية، اليوم السبت، في العاصمة نواكشوط، أن دول أعضاء الاتحاد ينبغي عليها أن تتضافر الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بفعالية أكبر.

وتابع وزير الخارجية: ” ينبغي أن تتضافر الجهود وتتكامل بين دول الأعضاء في جو من الوئام كشرط أساسي لمواجهة التحديات المشتركة بفعالية أكبر“.

وأشار ولد مرزوك إلى أن الحكومة الموريتانية في نظرها أن هذا الطريق السالك إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في الاندماج الذي ”يسعى الاتحاد الافريقي لتحقيقه استجابة لطموحات وتطلعات الشعوب الأفريقية في الوحدة والتكامل“، على حد تعبيره.