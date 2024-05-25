قال الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، إن مجلس السلم والأمن الأفريقي لعب دورا أساسيا في منع الصراع وتحقيق السلام في القارة.

جاء ذلك في خطاب لولد محمد لقظف، اليوم السبت خلال مشاركته في الاجتماع المخلد للذكرى العشرين لتأسيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي في تنزانيا.

وأضاف الأمين العام لرئاسة الجمهورية، أن المجلس تمكن من مواجهة التحديات الأمنية المعقدة كالصراعات المسلحة، والتطرف ب“شجاعة وكفاءة“.

وتابع “على مر السنين، نشر المجلس بعثات لحفظ السلام، وسهل عمليات الوساطة والمصالحة، ودعم تعزيز قدرات حفظ السلام والأمن في دولنا الأعضاء وساعدت جهوده في حل بعض الصراعات، واستعادة الاستقرار في المناطق المضطربة، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا“.

واعتبر الأمين العام لرئاسة الجمهورية، أن إنشاء مجلس السلم والأمن يمثل ”إبداعا مؤسسياً طموحاً لإفريقيا في نهج السلم والأمن وأداة ناجعة لترسيخ الديمقراطية، وحل النزاعات، والوقاية منها، وتعزيز السلام في دولنا الفتية“، على حد تعبيره.