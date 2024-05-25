قال وزير المياه والصرف الصحي الموريتاني إسماعيل ولد عبد الفتاح، إن قطاعه “يمتلك جميع الوسائل للتغلب على مشاكل العطش التي يعانيها المواطنون.”

الوزير كان يتحدث الجمعة بمدينة لعيون، خلال اجتماع عقده مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والفاعلين المحليين في ولاية الحوض الغربي.

وأشار الوزير، إلى الأولوية التي يوليها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “لحل هذه المشاكل الناجمة عن تراكمات واختلالات مزمنة.”

وأضاف الوزير ردا على المتدخلين، “أن جميع الاجراءات الاستعجالية، بما فيها الحفر والصيانة وتنظيف الآبار، سيشرع في تنفيذها، وستؤخذ جميع الاقتراحات بعين الاعتبار من أجل إيجاد الحلول في أقرب وقت.”

ولفت إلى أن “من أبرز المشاكل التي تعيق توفير الخدمات الضرورية للمواطنين ظاهرة التقري العشوائي التي تقف حجر عثرة أمام التنمية وتعمل على تشتيت جهود الدولة.”