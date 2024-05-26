نظمت السفارة الموريتانية في إيطاليا حفلا بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوبة ليوم الاتحاد الافريقى ترأسه محمد محمود داهى سفير موريتانيا بايطاليا وممثلها الدائم لدى الهيئات الاممية الموجود مقرها بروما .

استعرض السفير اهم التحديات الراهنة التى تواجه القارة الأفريقية والسبل الكفيلة بتنمية وتطوير التكامل الافريقى

وفسح المجال لاستماع الحضور للرسالة التى بعثتها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد.

حضر عميد السلك الدبلوماسي الافريقى، والمدير العام للتشريفات الايطالية ونائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الايطالي والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة الفاو، وأعضاء السلك الدبلوماسى الافريقى المعتمد بايطاليا، و ممثلين عن برنامج الغذاء العالمى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية وشخصيات مدنية وعسكرية وسياسية بإيطاليا.