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ماليزيا تؤكد استعدادها لدعم موريتانيا في مجال الطيران المدني

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أعرب وزير النقل الماليزي لوك اسييف فوك اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده التام لدعم القدرات البشرية الموريتانية في مختلف ميادين الطيران المدني.

جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير التجهيز والنقل في الحكومة الموريتانية محمد عالي ولد سيدي محمد، على هامش مؤتمر مستقبل الطيران المنعقد بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الوزير الماليزي على استعداد مدارس و معاهد بلاده لإشراك أطر قطاع الطيران المدني الموريتاني، في مختلف الدورات التدريبية التي تشرف على تنظيمها.

كما عبر اسييف فوك عن إستعداد بلاده لإيفاد خبراء ماليزيين إلى موريتانيا، للاشراف على دورات تكوينية و تدريبية في مجال الطيران المدني.

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موري نت
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