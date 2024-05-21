بحث وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد اشروقة، اليوم، مع ديف كامبل، رئيس منطقة موريتانيا والسنغال بشركة “bp”، تعزيز التعاون حول تطوير واستغلال حقل السلحفاة آحميم الكبير GTA.

وأكد ولد اشروقة خلال اللقاء على «الأهمية الخاصة التي توليها موريتانيا لاكتمال تطوير وبدء استغلال هذا المشروع، الذي يعتبر استراتيجيا بالنسبة لموريتانيا».

وأضاف أن المراحل المستقبلية تعتبر «حيوية، حيث ستبدأ قريباً مرحلة الاستغلال التجريبي للغاز» كما تطرق الاجتماع لبحث آفاق المرحلة الثانية من المشروع.

وفي تصريح عقب الاجتماع قال ديف كامبل رئيس منطقة موريتانيا والسنغال بشركة “bp”، إن زيارته الحالية لموريتانيا تأتي في وقت «مهم لمشروع السلحفاة آحميم الكبير».

وأشار إلى أن شركة bp، تأخذ علاقتها مع موريتانيا «بقدر كبير من الجدية والأهمية» مضيفا أنه باستمرار هذه العلاقة «الوثيقة مع الحكومة الموريتانية، يمكن للشركة أن تواصل بناء شراكات ناجحة في موريتانيا لعقود قادمة».

من جانبه، أكد محمد ولد خالد المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات على «التقدم الكبير الذي تم إحرازه بفضل التنسيق الجيد بين الأطراف» معتبرا أن المستقبل «واعد وأن المشروع ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني» وفق تعبيره.

ويأتي اجتماع الطرفين بعد استقرار المنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ FPSO في موقعها النهائي على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال.