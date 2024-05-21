قال وزير التنمية الحيوانية الموريتاني أحمديت ولد الشين، إن “قطاع الثروة الحيوانية يمثل أكثر 11% من الناتج المحلي الخام”، مشيرا إلى أنه “يستقطب زهاء 60% من العمالة الوطنية.”

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، بمدينة أكجوجت، خلال اجتماع عقده مع المنمين على مستوى ولاية إينشيري.

وأضاف الوزير أمام المنمين، أن القطاع “يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.”

وأكد أن “الحكومة تعمل على تطوير قطاع الثروة الحيوانية وجعله أكثر مردودية من خلال توفير الوسائل الضرورية والتي يأتي في مقدمتها توفير الأعلاف.”

وذكر “أن ولاية إنشيري سيصلها شهريا في إطار التدخل الاستعجالي 160 طنا من الأعلاف”، وسيتم العمل على حل المشاكل التي تطرق إلى المنمون “في أسرع وقت ممكن.”

وأشار بهذا الخصوص، إلى “أن القطاع سيعمل على توفير نقاط المياه في المناطق التي يوجد بها مخزون رعوي كبير.”