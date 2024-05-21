قالت وزارة الصحة الموريتانية، إن السل الرئوي لا يزال مشكلة كبيرة للصحة العمومية في البلاد.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، على لسان أمينها العام محمد الأمين ولد محمد الحاج، خلال فعاليات تخليد اليوم العالمي لمكافحة السل، تحت شعار “نعم نستطيع إنهاء مرض السل”، بنواكشوط.

وقال ولد الحاج، إن ” السل الرئوي لا يزال يشكل مشكلة كبيرة للصحة العمومية في البلاد.”

ولفت إلى أن “الجهود التي بذلتها الدولة وشركائها في التنمية مكنت من تحقيق نتائج مشجعة، حيث سجل البرنامج الوطني لمكافحة السل والجذام (2482) حالة من حالات السل الحساسة لأدوية الخط العلاجي الأول في عام 2022، و17 حالة من السل المقاوم للأدوية.”

وأكد أن “السلطات العامة بذلت جهودا كبيرة بدعم من الشركاء الفنيين والماليين لضمان التشخيص الكامل المجاني وتوفير الأدوية الفعالة والوصول إلى خدمات مكافحة السل في جميع أنحاء التراب الوطني.”