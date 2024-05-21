أعلنت لجنة تسيير صندوق التضامن من أجل حماية الوطن بالنيجر، أنها تمكنت منذ إحداث الصندوق، من تعبئة 11.67 مليار فرنك إفريقي (حوالي 19.3 ملايين دولار).

وتم إحداث الصندوق من قبل الجنرال دو بريكاد عبد الرحمان تياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، رئيس الدولة، من أجل المساهمة في تمويل التدابير الرامية إلى تعزيز القدرات العملياتية لقوات الدفاع والأمن المنخرطة في مكافحة الإرهاب وانعدام الأمن.

كما يهدف هذا الصندوق إلى ضمان “التكفل بالمواطنين ضحايا النزوح القسري المرتبط بانعدام الأمن، وإعادة توطينهم وإدماجهم محليا، وتأمين عودتهم الطوعية، فضلا عن دعم التعبئة الاجتماعية للسكان في إطار الأعمال ذات البعد الوطني”.