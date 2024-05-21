أعلنت إدارة حماية المستهلك وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، أنها أغلقت 127 محلا تجاريا، بسبب مخالفات متعلقة بعدم علانية الأسعار، والمضاربات، وقد تم فتحها و معاقبة اصحابها طبقا للقانون.

وأضافت أنها أتلفت 1,5 طنا من البسكويت الغير صالحة للاستهلاك في ولاية نواكشوط الجنوبية.