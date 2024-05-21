أعلنت إدارة حماية المستهلك وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، أنها أغلقت 127 محلا تجاريا، بسبب مخالفات متعلقة بعدم علانية الأسعار، والمضاربات، وقد تم فتحها و معاقبة اصحابها طبقا للقانون.
وأضافت أنها أتلفت 1,5 طنا من البسكويت الغير صالحة للاستهلاك في ولاية نواكشوط الجنوبية.
وقالت المندوبية إنها صادرت خلال شهر إبريل الماضي، مواصلة الحملة ضد المحلات التي تقوم بزيادة تسعرة غاز البوتان المنزلي ومعاقبة أصحابها.
وأكدت أن فرق حماية المستهلك وقمع الغش والمندوبيات الجهوية، قامت خلال شهر أبريل بـ 540 جولة داخل الأسواق أسفرت عن 3285 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية والمطاعم تم خلالها رصد 1007 من المخالفات موزعة على391 عدم علانية الأسعار، و270 بدون فواتير، و201 احتكار ومضاربات في الأسعار، و 145 مواد منتهية الصلاحية.