صادقت اللجنة التنفيذية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض، على اختيار رئيس مجلس شورى الحزب المهندس حمدي ولد ابراهيم مديرا عاما لحملة المرشح عن الحزب للاستحقاقات الرئاسية المقبلة حمادي ولد سيد المختار.
وتم اختيار ثلاثة نواب مدير حملة المرشح عن الحزب، وهم الحسن ولد محمد :نائبا أول، وآمنتا أنيانغ؛نائبا ثانيا، وأحمدو ولد أمباله؛ نائبا ثالثا.
وكان المجلس الدستوري في موريتانيا، نشر الاثنين اللائحة النهائية للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية،المقررة في 29 يونيو 2024
وأوضح المجلس الدستوري أن اللائحة النهائية للمترشحين لرئاسة الجمهورية أعدت ورتبت حسب تسلسلالورود على الأمانة العامة للمجلس الدستوري، وذلك على النحو التالي:
1 – محمد الشيخ الغزواني
2 – محمد الأمين المرتجي الوافي،
3 – حمادي سيدي المختار محمد عبدي،
4 – أوتوما انتوان سلیمان سوماري،
5 – مامادو بوکار با،
6 – العيد محمدن امبارك،
7 – برام الداه اعبيد،