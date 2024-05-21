صادقت اللجنة التنفيذية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض، على اختيار رئيس مجلس شورى الحزب المهندس حمدي ولد ابراهيم مديرا عاما لحملة المرشح عن الحزب للاستحقاقات الرئاسية المقبلة حمادي ولد سيد المختار.

وتم اختيار ثلاثة نواب مدير حملة المرشح عن الحزب، وهم الحسن ولد محمد :نائبا أول، وآمنتا أنيانغ؛نائبا ثانيا، وأحمدو ولد أمباله؛ نائبا ثالثا.