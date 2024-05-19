وقعت موريتانيا مع برنامج الأغذية العالمي ، على آلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية القُطرية في مجال الأمن الغذائي(2024 ــ 2028)، التي وضعتها موريتانيا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وتهدف هذه الاستراتيجية التي تبلغ كلفة تنفيذها 417 مليون دولار أمريكي، إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية بحلول 2030، وتفعيل الشراكة لتعزيز الاستجابة الإنسانية والتنموية لنوريتانيا، تماشيا مع الهدفين، الثاني، و17 من أهداف التنمية المستدامة.

وسيدعم برنامج الأغذية العالمي في إطار تنفيذ هذه الخطة، قدرة استجابة موريتانيا للتصدي للأزمات، وبناء قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات، فضلا عن تطوير القدرات المؤسسية، وتقديم المساعدة الفنية للحكومة وشركائها في المجال الإنساني.

وقال وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، إن هذه الخطة القُطرية دخلت حيز التنفيذ بداية مارس 2024، حيث تتماشى مع إطار الشراكة للتنمية المستدامة، كما تتوافق مع خطة إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2024-2027).

من جهتها قمنت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في موريتانيا، كينداي صمبا، التزام الحكومة الموريتانية بالأمن الغذائي وتحسين التغذية، مبرزة تطلع البرنامج إلى العمل معها لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة في هذا المجال.