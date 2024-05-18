لقي موريتاني مصرعه جراء طلق ناري أثناء تبادل لإطلاق النار بين عصابتين مسلحتين في المكسيك.

وقع الحادث بينما كان الضحية في طريقه إلى حائط المكسيك للعبور إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو طريق عادة يسلكه المهاجرون غير الشرعيين لتحقيق ”الحلم الأمريكي“.

وبحسب مصادر، فإن الضحية يدعى عثمان وداد أصيب بطلقة نارية عن طريق الخطأ خلال اشتباكات مسلحة بين عصابتين في المكسيك.

وشهدت موريتانيا في السنوات الأخيرة موجة هجرة واسعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع الحكومة إلى دعوة الشباب إلى البقاء في البلاد وانتظار فرص واعدة في المستقبل القريب.

وكشفت أرقام رسمية الصادرة عن دائرة الهجرة أن عدد الموريتانيين الذي دخلوا الأراضي الأمريكية في العامين الماضيين تجاوز 15 ألف شخص.



ورحلت السلطات الأمريكية في الأشهر الأخيرة عددا كبيرا من المهاجرين الموريتانيين الذين يفتقدون لتصريح قانوني للبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت السفارة الأمريكية في نواكشوط، إن ترحيل المهاجرين الموريتانيين يدخل في إطار جهود التعاون لإنفاذ قوانين الهجرة وإحباط محاولات الهجرة غير الشرعية التي تشكل خطرا على سلامة الموريتانيين.