قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، إن إصرار إسرائيل على القتل والتشريد في قطاع غزة، يضعف الثقة والأمل في المجتمع الدولي ومؤسساته ويرسخ القناعة بازدواجية معاييره.

وأضاف ولد الغزواني في القمة العربية، أنه أمام هذا الوضع يتوجب على الدول العربية «مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق مع جميع الأطراف الدولية من أجل وضع حد فوري لهذه الحرب الهمجية الظالمة».

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يعود إلى ضعف «قدرتنا الجماعية على التأثير الفعال دوليا على الرغم مما نتمع به قدرات تؤهلنا لنكون فاعلا ناجعا».

وأكد أن هذه القمة تنعقد في ظروف «استثنائية وبالغة التعقيد والحساسية؛ وهو أمر نحسه جميعا بمرارة وأسى، بسبب إبادة جماعية وممنهجة».

وأوضح أن موقف موريتانيا ثابت في ضرورة «إقامة حل دائم يضمن حق الفلسطيين الأصيل في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية» مضيفا: «لا يوجد حل مستديم دون تطبيق هذا القرار الدولي».

وتحدث ولد الغزواني عن ضرورة حل المشاكل التي تعاني منها «الأمة العربية» وذلك بالاستناد إلى «الروابط المشتركة، التي تجعل لزاما علينا تحقيق فضاء آمن في الدول العربية».