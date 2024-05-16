أجرى الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، اليوم الخميس، مباحثات مع وفد سنغالي يقوده وزير الزراعة والسيادة الغذائية والتنمية الحيوانية السنغالي مابوبا جاكانا، تناولت موضوع تصدير الأضاحي الموريتانية نحو السوق السنغالي.

وقال الوزير السنغالي عقب المباحثات في تصريح صحفي إن “إجراءات هامة” اتخذت في مجال تصدير الأضاحي نحو السوق السنغالي.

وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت “خلال لقاءات مثمرة جدا مع اتحاديتي المنمين والتجار”.

وقال الوزير السنغالي إن السلطات الحدودية ممثلة في والي اترارزة ووالي سينلوي، عقدا لقاءات “من أجل تسهيل تنظيم عملية تصدير الأضاحي”.

وأضاف أن لقاءه مع الوزير الأول الموريتاني تطرق إلى مواضيع أخرى مثل “توحيد السياسات في مجال الزراعة وصيانة الغطاء النباتي على ضفتي النهر”.

وأشاد الوزير السنغالي بعلاقات “الصداقة والتعاون” بين البلدين، مشيرًا إلى أن ذلك هو ما جسدته “الزيارة الأخوية التي أداها فخامة الرئيس السنغالي عقب انتخابه مباشرة إلى موريتانيا”.

وتستورد السنغال سنويا من موريتانيا نسبة كبيرة من الأضاحي التي تحتاجها، بموجب اتفاقية بين البلدين، تمنحُ ملاك المواشي والتجار الموريتانيين بعض التسهيلات.