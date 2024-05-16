بدأت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية، المنامة، القمة العربية الثالثة والثلاثين، حيث يناقش زعماء العرب عدة ملفات أمنية وسياسية، يتصدرها الوضع في غزة.

وحسب مشروع بيان غير سمي تداولته وسائل إعلام دولية، فقد تضمن دعوة إلى «نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

وتضمن مشروع البيان الختامي كذلك، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، كما أكد «على ضرورة وقف العدوان»، و«خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصاً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل والقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان».

وتعد القمة في المنامة هي القمة الثانية منذ بدء الحرب في غزة، بعد تلك التي نظمت بشكل استثنائي في الرياض، نوفمبر الماضي.

كما سيناقش المشاركون عدة ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، كالوضع في أوكرانيا والأمن القومي العربي، والأزمة في السودان.