توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في موريتانيا، أن تتميز الحالة العامة للطقس، خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، ارتفاعا ملحوظا لدرجات الحرارة على جنوب و جنوب غرب البلاد.

وقالت الهيئة في نشرتها أن الحالة العامة للطقس ستشهد هبوب رياح ضعيفة الى معتدلة شمالية الى شمالية غربية على طول السواحل و شمالية شرقية الى جنوبية شرقية على باقي التراب الموريتاني.

أما الحالة العامة لمدينة نواكشوط، فأشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إلى أن الرياح ستكون معتدلة شمالية إلى شمالية غربية مع تراجع في درجات الحرارة، ورؤية متأثرة بفعل الأتربة وسماء قليلة الغيوم الى غائمة.

وفيما يلى درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة:

النعمة………………………..30-45°

تمبدغه……………………….29-46°°

لعيون……………………… 29-45°

كيفه…………………………28-46°

كيهيدي…………………….30-46°

ألاك………………..……….29-46°

روصو.…………………….23-45°

أطار………………………25-43°

انواذيبو…………………17-25°

تجكجه………..…………27-43°

سيلبابي………….……28-45°

ازويرات……….……….18-37°

أكجوجت……………….26-43°

انواكشوط……………21-34°