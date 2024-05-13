حذرت مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، المواطنين والمقيمين من الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق من يتم ضبطهم.

وأوضحت المديرية أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة ببيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة نيابة عن حجاج بيت الله الحرام، ويمكن شراؤها أو تتبع تنفيذها من خلال الموقع الرسمي للمشروع، أو المنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة إحسان، أو منافذ البيع المعتمدة.

وطالب المديرية بالالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عن من يخالف ذلك.