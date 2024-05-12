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النيجر تبرر إغلاق الحدود مع جارتها بنين بـ “دواعي أمنية”

الشيخ محمد حرمهبواسطة

قال رئيس وزراء النيجر، ماهامان لامين زين، إن بلاده أبقت حدودها مع بنين مغلقة “لدواع أمنية”.

وقال ماهامان لامين زين، خلال ندوة صحافية بنيامي أمس السبت: “أبقينا هذه الحدود مغلقة لدواع أمنية محضة”، ولم يستبعد “التوصل إلى حل” لتصدير النفط النيجري عبر ميناء “سيمي كبودجي” البنيني.

وكان رئيس بنين، باتريس تالون، قد دعا، يوم الأربعاء الماضي، السلطات النيجرية إلى إعادة فتح حدودها المشتركة وتطبيع العلاقات الثنائية، إذا أرادت نيامي تصدير نفطها من ميناء “سيمي كبودجي” البنيني.

وأعادت بنين فتح حدودها مع النيجر بعد الإعلان، في نهاية فبراير الماضي، عن انتهاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) على نيامي.

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موري نت
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