حسم نادي أفسي نواذيبو، رسمياً، لقب الدوري الموريتاني الممتاز 2023-2024 بعد فوزه مساء الأحد على نادي الكونكورد، بهدف دون رد، لحساب الجولة الرابعة والعشرين من البطولة.

سجل عيسى امبارك هدف نواذيبو، والمباراة الوحيد، محققا لناديه اللقب، فيما، توقف رصيد الكونكورد عقب الخسارة عند النقطة 21 في المركز 13 ما قبل الأخير.

وبهذا الفوز وصل النادي “البرتقالي” إلى النقطة الـ 60 في ريادة الترتيب، وعلى بعد 7 نقاط من نادي الجمارك، في المركز الثاني، مع بقاء جولتين فقط على النهاية.