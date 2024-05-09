دعا رئيس حزب الوحدة والتنمية محمد بارو “المنشقين من حزبه إلى العودة إلى صوابهم والانخراط في عمل الحزب”، مضيفا أن الملف لدى وزارة الداخلية ولا يريدون الوصول به إلى العدالة.

جاء ذلك خلال نقطة صحفية، عقدها الحزب اليوم الخميس في نواكشوط، أعلن خلالها دعمه لترشح الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رئيس الحزب إن “هذا الدعم لم يأت من فراغ بل جاء بعد تتبع إنجازات ولد الشيخ الغزواني في كل المجالات وخاصة الاجتماعية منها”، حسب تعبيره.

وطالب الموريتانيين عموما ومناضلي الحزب خصوصا، إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية من أجل المساهمة في إنجاح ولد الشيخ الغزواني في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية القادمة.