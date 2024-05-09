‏bp ت

“أعلنت شركة bp ، بالتعاون مع شركائها في مشروع تورتو آحميم الكبير (GTA)، الشركة الموريتانية للمحروقات وشركة كوسموس أنرجي، عن إكمال وتدشين مشروع استثماري اجتماعي في انجاكو، موريتانيا، بهدف تحسين وتوسيع البنية التحتية للمياه وتوفير إمدادات منتظمة من الماء الصالح للشرب لأكثر من 3000 شخص.

التدشين الرسمي للمشروع حضرته السلطات الإدارية ممثلة فى والي اترارزة: محمد محمود ولد أحمدو، وحاكم مقاطعة انجاكو: أحمدو بمبه حامد، و ممثل وزارة المياه عبد الله ولد اوداعه، وممثل الشركة الموريتانية للمحروقات SMH الطالب خيار ولد محمد بوي وعمدة انجاكو بيجل ولد هميد.

وفى بيان صحفي لشركة bp قالت الشركة إن هذا المشروع الذى بلغت تكلفته 800 ألف دولار يتضمن بناء خزان مياه جديد بسعة 200 متر مكعب، إضافة إلى تمديد خط الأنابيب الرئيسي لتكملة البنية التحتية القائمة التي يسيرها المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي.، بما في ذلك توصيله بنهر السنغال لاستخراج المياه ومعالجتها في محطة المبنية حديثا في “ابدن”، التي يمكنها أن تعالج 180 متر مكعب من المياه يوميا.

و أضاف البيان أنه من المقرر أن تُوزع المياه المعالجة على سكان انجاكو والجزر المجاورة، حيث ستستفيد نحو 156 أسرة من إمدادات المياه النظيفة لأول مرة.

و ذكر بيان الشركة أن شركة bp نيابة عن شركاء مشروع تورتو آحميم الكبير، bp والشركة الموريتانية للمحروقات وشركة كوسموس أنرجي تكفلت بهذا المشروع بعد نتائج تقييم احتياجات المجموعات المحلية التي أظهرت حاجة الساكنة إلى المياه النظيفة بسبب النقص المتكرر وقصور البنية التحتية في انجاكو.



وأكد بيان الشركة أن الفضل في إكمال مشروع المياه بنجاح يعود إلى التعاون الوثيق مع المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي وبلدية انجاكو، التي تولت ملكية عمليات مشروع المياه.

وفى خطاب التدشين قال محمد الامام، نائب رئيس bp ومدير الشركة في موريتانيا: “ يسعدنا أن نحتفل بإكمال هذا المشروع المؤثر الذي سيوفر المياه النظيفة لآلاف من سكان انجاكو. ويجسد مشروع المياه جهود bp وشركائها لتحقيق فوائد مباشرة للمجتمعات المضيفة بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية من خلال مشروع تورتو آحميم الكبير.”

فيما قال عمدة انجاكو بيجل ولد هميد: إن “هذه البنية التحتية تعتبر أحد أهم الاستثمارات الاجتماعية في بلدية انجاكو”.

يعد هذا المشروع جزءًا من برنامج استثمار اجتماعي بملايين الدولارات في موريتانيا، الذي يركز على عدة مجالات منها صحة المجتمع والتنمية الاقتصادية، والوعي البيئي والتعليم و تنمية المهارات، ويأتي ضمن إطار مشروع تورتو آحميم الكبير الذي من المتوقع أن يسهم في إنتاج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لسنوات قادمة.