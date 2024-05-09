استقبل وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي، اليوم الخميس، الفريق عمر ديارا قائد أركان الجيش المالي، وذلك في إطار زيارة يؤديها الأخير إلى نواكشوط بعد أحداث على الحدود بين البلدين.

وقال الجيش الموريتاني عبر موقعه الإلكتروني إن اجتماعًا انعقد في مباني وزارة الدفاع، ضم الوزير وقائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق المختار بله شعبان، مع قائد أركان الجيش المالي.

وحسب نفس المصدر فإن الاجتماع تطرق إلى “تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين”.

كما ناقش الطرفان “المشاكل الأمنية على الحدود المشتركة بين البلدين، والعمل معا لإيجاد حلول مناسبة”.

وتخوض مالي منذ سنوات حربا ضد جماعات مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، وتركزت هذه الحرب مؤخرا على الشريط الحدودي مع موريتانيا.

وأسفرت العملية العسكرية المالية عن دخول الجيش المالي لقرى يقطنها موريتانيون، ما أثار بعض الحساسيات على الحدود.