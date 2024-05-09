أعلنت إدارة مطار دكار الدولي، زوال اليوم الخميس، استئناف الرحلات في مطار بليز داين الدولي بدكار، وذلك بعد عدة ساعات من إغلاقه إثر حادث انزلاق طائرة من على المدرج خلف 11 مصابًا.

وأعلن ائتناف العمل في المطار على لسان مديره العام أسكين ديمير، في مؤتمر صحفي، قال فيه: “الآن بدأت حركة الإقلاع والهبوط بشكل طبيعي في المطار”.

وأكد ديمير أن العديد من الرحلات ألغيت، وبعضها الآخر تأجل.

وأغلق مالطار بعد انزلاق طائرة متعاقدة مع الخطوط الجوية السنغالية، كانت تنوي الإقلاع متوجهة نحو باماكو عند حوالي الساعة الواحدة فجرًا.

وقال المدير العام للمطار إن الطائرة “عند نهاية المدرج، لم تتمكن من الإقلاع، ليقرر حينها القبطان الخروج من المدرج، أعتقد شخصيا أنه كان موفقا في تسيير الوضعية، والطائرة لم تتضرر كثيرًا”.

وأوضح المدير في حديثه أن حريقًا اندلع في الطائرة، ولكنه سرعان ما تمت السيطرة عليه بفضل فرق الحماية المدنية في المطار.

وأعلنت إدارة المطار أن الحادث تسبب في تضرر 7 رحلات كانت تستعد للإقلاع من المطار، كما تضررت ثلاث رحلات كانت قادمة.