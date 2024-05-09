عقد حزب تكتل القوى الديمقراطية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع وفد من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، لنقاش إمكانية دعم مرشحهم للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية يونيو المقبل.

وقالت لجنة الاتصال التي كلفها المكتب التنفيذي لحزب التكتل بالاتصال بالمرشحين للرئاسيات، إنها عقدت لقاء مع وفد من حزب تواصل كان يرأسه القيادي في الحزب الحسن ولد محمد، ممثلا لمرشح الحزب ورئيسه امادي ولد سيدي المختار.

وأضافت اللجنة في إيجاز صحفي أنها “في إطار تنفيذ المهمة التي كلفت بها من طرف المكتب التنفيذي، عقدت اجتماعات بعدد من مرشحي المعارضة”.

اللجنة التي ترأسها نائب رئيس الحزب مريم بنت بلال، سبق أن التقت بكل من المرشحين صدافة الشيخ الحسين، العيد محمدن، حامدين مختار كان.

وأوضحت اللجنة أنها بحثت مع المرشحين “أهم دوافع المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، والخطوط العريضة لبرامجهم ورؤيتهم للوضعية السياسية الراهنة وآفاقها”.

وفيما يعقد المكتب التنفيذي لحزب التكتل لقاءات مع المرشحين للانتخابات، سبق أن أعلن رئيس الحزب أحمد ولد داداه أنه يدعم ترشح الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، ولكن بصفته الشخصية.