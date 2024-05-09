فاز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع، وفقا لنتائج رسمية أولية صدرت مساء اليوم الخميس.

وقالت هيئة الانتخابات الحكومية في تشاد إن الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي فاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في السادس من مايو الجاري.

ووفق هيئة الانتخابات فإن ديبي حصل على 61.3 بالمئة من أصوات الناخبين.

وتفوق ديبي على رئيس وزرائه سوكسيه ماسرا، الذي حصل على 18,53 في المئة من الأصوات.

وتبقى هذه النتائج غير رسمية في انتظار أن يصادق عليها المجلس الدستوري.

وسبق أعلن ماسرا في منشور على صفحته على الفيسبوك، صباح اليوم الخميس قبل إعلان النتائج النهائية، أنه حقق الفوز في الشوط الأول.

وكان ديبي قد تعهد بتعزيز الأمن وسيادة القانون وزيادة إنتاج الكهرباء في البلاد، عندما أدلى بصوته، يوم الإثنين.