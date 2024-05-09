أعلنت الشرطة الموريتانية، اليوم الخميس، اعتقال “مشتبه به” في جريمة قتل عسكري شاب كان ينخرطُ في البحرية الموريتانية.

وقالت الشرطة في منشور على صفحتها على الفيسبوك إن المشتبه به اعتقل في مدينة ازويرات، رغم أن الجريمة وقعت في مدينة نواذيبو.

وأوضحت الشرطة أن الاعتقال جاء “بعد متابعة أمنية دقيقة وبالتنسيق بين مصالح الشرطة الوطنية بمدينتي انواذيبو وازويرات”.

وأضافت الشرطة أن “المشتبه به الرئيسي” في الجريمة جرى اعتقاله في حي “بكر” بمدينة ازويرات، ووضع “قيد الحراسة النظرية في انتظار وضعه تحت تصرف الشرطة بنواذيبو لاستكمال إجراءات البحث والتحقيق”.

ولم تكشف الشرطة الموريتانية أي تفاصيل حول هوية المشتبه به، ولا علاقته بالجريمة.

وكانت العاصمة الاقتصادية نواذيبو قد استيقظت يوم الاثنين الماضي على جريمة قتل راح ضحيتها العسكري الشاب في البحرية الموريتانية سيدي محمد ولد الشيخ أحمد ولد الزوين، إثر طعنات بآلة حادة.

وحسب مصادر محلية فإن جثمان القتيل عثر عليه في إحدى الشقق السكنية بحي دبي، وفتحت السلطات تحقيقًا في الجريمة.