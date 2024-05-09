قال رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، إنه لا يعتزم تسليم رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى السابق، فرانسوا بوزيزي، الموجود حاليا بالمنفى في غينيا بيساو.

ويتابع بوزيزي في بلاده بموجب مذكرة توقيف من محكمة ترعاها الأمم المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية.

وقال رئيس غينيا بيساو عمر سيسكو إمبالو “لن أقوم بتسليمه لأنه لا يوجد اتفاق بين بلدينا بهذا الشأن، إلا إذا قرر (السيد بوزيزي) بنفسه الذهاب إلى هناك”.

وكانت محكمة خاصة ترعاها الأمم المتحدة أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السابق بوزيزي، وذلك في إطار التحقيق في مسؤوليته عن جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبها عساكر في أحد السجون بين سنتي 2009 و2013.

ويعيش بوزيزي في المنفى بغينيا بيساو منذ مارس 2023 بعد فترة قضاها في تشاد.

وفي 22 سبتمبر 2022، أدانته محكمة في إفريقيا الوسطى بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، لا سيما بتهمة “التآمر” و”التمرد”، بصفته زعيم تحالف المتمردين، “تحالف الوطنيين من أجل التغيير”.