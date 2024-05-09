أغلق مطار بيلز داين الدولي في السنغال، فجر اليوم الخميس، بعد انزلاق طائرة متعاقدة مع الخطوط الجوية السنغالية، ما تسبب في إصابة عدة أشخاص.

وقالت الوكالة السنغالية للأنباء إن الطائرة التي تعرضت لحادث الانزلاق تتبع لشركة (ترانس إير)، ولكنها متعاقدة مع الخطوط الجوية السنغالية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في المطار الدولي الأكبر في السنغال، إن “الرحلة التابعة للخطوط الجوية السنغالية المتوجهة إلى باماكو انزلقت وخرجت من مدرج المطار حين كانت تنوي الإقلاع عند حوالي الساعة الواحدة فجرًا”.

وجاء في بيان صادر عن إدارة المطار أن “78 راكبًا كانوا على متن الطائرة أثناء الحادث، أصيب 11 منهم، من ضمنهم 04 إصاباتهم خطيرة، فيما كانت إصابات ستة آخرين خفيفة، ويخضعون للرقابة في المصالح الصحية للمطار”.

وحسب نفس المصدر فإن “المطار ما يزالُ مغلقًا، في انتظار اتخاذ الإجراءات المعهودة”.

وخلص المصدر إلى أن “إعادة فتح المطار ستعلن في الساعات اللاحقة”.

وجاء في بيان صادر عن شركة (ترانس إير) أن المصابين كان من بينهم أحد ملاحي الطائرة.

وأضافت الشركة أن أعضاء من الحكومة توجهوا إلى المطار فور وقوع الحادث، فيما تحركت فرق الإنقاذ، وأقيم مركز تدخل سريع للإشراف على العملية.

وتقدم وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي بالاعتذار إلى جميع ركاب الطائرة.