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الأطباء المقيمون: ندرس خيار تعليق العمل في الحالات المستعجلة

أحمد كليبواسطة

قال عضو حراك الأطباء المقيمين محمد عيسى باب، إن الأطباء المقيمين في موريتانيا يدرسون خيار تعليق العمل في الحالات المستعجلة في المستشفيات العمومية، إذا واصلت وزارة الصحة تجاهل مطالبهم.

وأضاف محمد عيسى في تصريح لموقع ”صحراء ميديا“، أن خيار تعليق العمل في الحالات المستعجلة يدرس حراك الأطباء المقيمين إذا لم تتحقق مطالبهم.

وكان الأطباء المقيمون قد دخلوا في سلسة من المظاهرات في الأيام الماضية، احتجاجا على تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم، مشددا على أن الوزارة تتحمل مسؤولية هذا الإضراب.

ويطالب حراك الأطباء المقيمين بصرف علاوة الخطر وتوفير تأمين صحي، واكتتابهم كموظفين عموميين.

وقال الطبيب المقيم محمد عيسى، إن من بين مطالبهم الأساسية هو “الإدراج في الوظيفة العمومية بعد انتهاء فترة الإقامة

ولفت الطبيب المقيم محمد عيسى باب، إلى أن المستشفيات الموريتانية تأثرت من هذا الإضراب الذي اعتبر أنه ”وسيلة وليس هدف، الغاية منه تحقيق مطالبنا“.

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موري نت
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