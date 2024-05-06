قالت وزارة البترول والمعادن والطاقة، اليوم الاثنين، إن منصة إنتاج وتخزين الغاز في مشروع الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال ، غادرت يوم أمس الأحد ميناء «تينيريفي » باسبانيا باتجاه الحدود الموريتانية السنغالية ، بعد أن استكملت سلسلة الفحوصات الفنية وباتت جاهزة لعمليات التشغيل.

ووصفت وزارة البترول هذه الحدث بأنه خطوة هامة نحو اكتمال منشآت مشروع إنتاج الغاز من حقل السلحفاة آحميم الكبير، مشيرة إلى أنها ستصل إلى منطقة الحدود الموريتانية السنغالية يوم 11 من شهر مايو الجاري..

وقالت الوزارة إن هذه المنصة مكونة كبيرة من مكونات المشروع، مشيرة إلى أن قرب اقترابها من الحقل يعتبر تطورا كبيرا في مسار تطوير الحقل، الذي بلغت نسبة تنفيذه أكثر من 95%.

وصممت المنصة للرسو على عمق يبلغ 120 مترًا تحت سطح الماء، وستضم 140 شخصًا على متنها خلال فترات التشغيل الاعتيادي، وفق الوزارة.

وقالت الوزارة إنه باكتمال وصول المكونات الكبرى لمشروع السلحفاة آحميم الكبير، فمن المقرر أن تمكن منشآت الاستغلال من إنتاج 2.3 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال طيلة المرحلة الأولى من المشروع.