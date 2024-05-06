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أميركا تهنئ موريتانيا على تصدرها العالم العربي في حرية الصحافة 

صحراء ميديابواسطة
سفيرة الولايات المتحدة الآمريكية في موريتانيا سينثيا كريشت

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية موريتانيا، اليوم الاثنين،  على تصدرها العالم العربي في المؤشر العالمي السنوي لحرية الصحافة لعام 2024 الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.

وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية « تهانينا لموريتانيا على تقدمها في المؤشر العالمي السنوي لحرية الصحافة لعام 2024 (..) متجاوزة جميع جيرانها وأصبحت رقم واحد في العالم العربي ».

وأضافت السفارة « الإعلام الجيد هو أحد ركائز الديمقراطية »، مشيرة إلى أنها تدعم تطوير وسائل الإعلام الموريتانية من خلال التوعية والتدريب. 

وتصدرت موريتانيا مؤشر حرية الصحافة عربيًا وإفريقيًا لعام 2024، وفق تقرير صدر، الجمعة الماضي، عن منظمةمراسلون بلا حدودالدولية.

وتقدمت موريتانيا 53 نقطة على مؤشر حرية الصحافة مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت تحتل المرتبة 86 عالميا في مؤشر حرية الصحافة، وفق التقرير 

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موري نت
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