قتل عشرة عناصر في ميليشيا موالية لنظام باماكو في هجوم شنه مسلحون في شمال مالي، حيث يخوض المجلس العسكري الحاكم مواجهات مع عدة حركات مسلحة في المنطقة.

وقال إينوسا مايغا العضو في تنسيقية الحركات وجبهة المقاومة الوطنية، وهو تحالف لفصائل مسلحة تؤازر القوات الحكومية، إن “مسلحين هاجموا موقعنا قرب غاو. فقدنا عشرة مقاتلين”.

ووقع الهجوم في منطقة كادجي الواقعة عند تخوم غاو، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة المالية ووثيقة داخلية لهذه الفصائل المسلحة أكدت أيضا الحصيلة.

وتشهد منطقة غاو بانتظام اشتباكات بين بعض الجماعات المسلحة والجيش المالي.