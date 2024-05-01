وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، على مقترح للإدارة العامة للشركة يقضي بزيادة عامة في الأجور بلغت 8% من الراتب الأصلي ابتداء من فاتح مايو 2024.

ووافق المجلس على منح رواتب تحفيزية للعمال، بلغت 5 راتب قاعدية بالنسبة للأطر و6 رواتب للطبقة العمالية الوسطى المعروفة محليا بالمتريز بالإضافة إلى منح أصحاب الرتب الأضعف في هذه الطبقة وهما M1 و M2 مبلغ 100 ألف أوقية قديمة هذا فضلا عن منح الطبقة العمالية السفلى 7 رواتب إضافية ومبلغ 100 ألف أوقية قديمة لكل عامل.

وبخصوص صندوق التقاعد التكميلي الذي كان العامل يدفع لصالحه نسبة 7% من راتبه القاعدي وأقدميته وتدفع الشركة نسبة 10% عنه فقد وافق مجلس الإدارة على تكفل الشركة الدائم بنصف المبلغ الذي كان يدفعه العامل (3.5%) بعد أن تكفلت به مؤقتا في السنة الماضية.

وتضمنت سلسلة التحفيزات التي وافق عليها مجلس الإدارة تكفل الشركة باعفاء العمال المستدانين من مبلغ بقدر راتب ومنحه للعمال غير المستدانين بحلول شهر يوليو القادم.

ووافق مجلس الإدارة على نفس الغلاف الإجتماعي الذي منح لصالح التدخلات الإجتماعية في السنة الماضية وهو مليار أوقية قديمة.

ومن بين الإمتيازات الممنوحة للعمال زيادة في المساعدة المخصصة لتمدرس أبناء العمال بنسبة 20% حيث انتقلت من 10 آلاف و5 مائة قديمة عن كل ابن متمدرس إلى 12 ألفا و6 مائة وتمت زيادة علاوة العمل في كلب الغين ب20% وهي النسبة ذاتها التي زادت بها علاوة التعويض عن استخدام الكوابل الكهربائية المتعلقة بالآليات المنجمية كما تمت زيارة علاوة العاملين في صيانة الآليات المنجمية بنسبة 20% وارفعت علاوة المهام المتعلقة بالسكة ب 20%.

وشملت الزيادات زيادة العلاوة المهنية الخاصة بعمال إدارة الأشخاص وتلك الخاصة بعمال المخزن بنسبة 100%.