قال مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، إن حجم مبيعات الشركة، ارتفع بحوالي 8 %، متطورا من 1,26 مليار دولار أمريكي سنة 2022 إلى 1,37 مليار دولار أمريكي عام 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة في دورة عادية، عبر خلالها عن ارتياحه الكامل للنتائج التي سجلتها المؤسسة عام 2023، خصوصا مستوى المبيعات، الذي تجاوز لأول مرة حاجز 14 مليون طن، مشيدا، في الوقت نفسه، بالتحسن المسجل في سلسلة الإنتاج، والذي مكن من إحراز تقدم معتبر في عمليات المسح الأرضي (عمليات استخراج وتحرير المعدن الخام).

كما نوه المجلس بسياسة التنويع التجاري التي اعتمدتها الشركة ومكنتها من ولوج أسواق واعدة، رغم الظروف الدولية التي تتسم باضطرابات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة.

ورحب المجلس بالتقدم الملحوظ في مشاريع خط الشحن الجديد بالميناء، مشروع منجم افديرك، والمحطة الحرارية بقدرة 30 ميغاواط، وكذا محطة الطاقة الشمسية بقدرة 12 ميغاواط، التي تهدف إلى المساهمة في الجهود المبذولة للحد من البصمة الكربونية لشركة سنيم.

كما أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم للتقدم الأخير في مشروعي الشراكة، العوج وأطوماي.

وعبر المجلس عن اعتزازه بمساهمة الشركة في الاقتصاد الوطني، خلال العام المنصرم، والتي بلغت نسبة 14% من إيرادات الموازنة العامة، و9% من الناتج المحلي الخام و37% من صادرات البلد، مع التنبيه إلى أن هذه الأرقام مؤقتة، في انتظار النسب النهائية من الجهات المختصة.

وتضمن الاجتماع استعراض استراتيجية الشركة لسنة 2024-2045 والمصادقة عليها، وتهدف هذه الاستراتيجية، في خطوطها العريضة، إلى:

– زيادة نوعية للطاقة الإنتاجية والقيمة المضافة لخام الحديد لشركة سنيم، عبر دمج الصناعات التحويلية للحديد بواسطة تقنية الاختزال المباشر

– ضمان القدرة التنافسية للشركة من خلال برنامج واسع النطاق لخفض التكاليف

– تنويع محفظة أنشطة سنيم لتشمل معادن جديدة، قيد البحوث الجارية حاليا