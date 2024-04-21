تتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بموريتانيا، أن تشهد درجات الحرارة غدا الاثنين تراجعا “ملحوظا” على مستوى مدينتي نواذيبو، ونواكشوط.

وقالت في نشرتها اليوم الأحد، إن الحالة العامة للطقس، ستتميز خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، بهبوب الرياح من ضعيفة إلى معتدلة شمالية غربية إلى غربية على عموم التراب الوطني، مع تسرب للهواء الرطب.

وأشارت الهيئة في نشرتها إلى أن الرؤية ستكون بشكل عام “جيدة”.

وأضافت أن السماء ستكون قليلة الغيوم على المناطق الشمالية و الجنوبية الشرقية من موريتانيا.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع و العشرين ساعة المقبلة:

النعمة………………………..28-43°

تمبدغه……………………….27-43°

ولاته………………………….26-42°

عدل بكرو ………………… 27-44°

باسكنو …………….……….27-44°

لعيون……………………… 27-42°

الطينطان………………… 28-42°

كيفه…………………………26-41°

كنكوصه……………………26-41°

باركيول………………….…26-41°

كيهيدي…………………….22-40°

مونكل………………………..23-40°

مقامه………………………24-40°

أمبود……………………….24-40°

ألاك………………..……….19-39°

مقطع لحجار………….…19-39°

بوكى…………………..….19-39°

روصو.…………………….17-34°

بوتيلميت………………..18-37°

أطار………………………21-39°

وادان…………………… 20-36°

شنقيط…………………..19_36°

أوجفت………………….23-39°

انواذيبو…………………18-26°

تجكجه………..…………23-40°

تيشيت………..………..25-41°

سيلبابي………….……25-40°

ازويرات……….……….17-33°

بئر أم اكرين………….15-31°

اكجوجت……………….21-39°

انواكشوط……………18-25°