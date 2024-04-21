تظاهر مئات الأشخاص الأحد في أغاديز في شمال النيجر للمطالبة برحيل القو ات الأميركية، حيث لديها قاعدة كبيرة في المدينة.

ويأتي ذلك بعد موافقة واشنطن، على طلب عسكريي نيامي سحب جنودها من هذا البلد الواقع بغرب إفريقيا، المقدر عددهم بحوالى ألف.

واحتشد المتظاهرون تلبية لدعوة ائتلاف يضم أربعا وعشرين جمعية من المجتمع المدني مدعوم من السلطة العسكرية التي استولت على الحكم في انقلاب نفذته في 26 يوليو 2023.

وحمل المتظاهرون أعلام النيجر وبوركينا فاسو ومالي وروسيا، ورفعت لافتة كبيرة كتب عليها “هنا أغاديز وليس واشنطن، فليرحل الجيش الأميركي”.

وينتظر وصول وفد أميركي في النيجر في الأيام المقبلة للتوافق على تفاصيل عملية سحب الجنود الذين قضت مهمتهم بالتصدي للمسلحين في منطقة الساحل ولديهم قاعدة كبيرة للمسيرات بالقرب من أغاديز.

بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو، طالب النظام العسكري الجديد في النيجر بسرعة برحيل قو ات فرنسا، ولوحظ خصوصا تقارب بين النظام العسكري النيجري وروسيا، على غرار ما حصل في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين اللتين يحكمهما الجيش أيضا.

وغادر آخر الجنود الفرنسي ين البلاد في نهاية ديسمبر.

وعلقت الولايات المتحدة القسم الأكبر من تعاونها، بما في ذلك التعاون العسكري، مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح ببازوم.

وتسلمت النيجر أو ل حزمة من المعدات العسكرية الروسية في إطار تعاونها الأمني الجديد مع روسيا.

وسيتولى مدربون روس، إنشاء “نظام دفاع جوي” في النيجر و”توفير تدريب عالي الجودة” للعسكريين في البلد “لضمان حسن استخدامه”، وفق ما أفادت السلطات.