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موريتانيا تشارك في اجتماع أفريقي يناقش مكافحة الأرهاب

أحمد كليبواسطة
وزير الدفاع الموريتاني، حننه ولد سيدي ( وام)

توجه وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي مساء اليوم السبت، إلى نيجيريا للمشاركة في اجتماع أفريقي يناقش المستجدات في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال الجيش الموريتاني، إن الوزير سيشارك في العاصمة النيجيرية أبوجا في اجتماع أفريقي عالي المتسوى ينطلق يوم 22 ابريل.

وكان ولد سيدي قد سلم اليوم السبت، رسالة لرئيس السلطة الانتقالية في مالي آسيمي غويتا من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتتضمن الرسالة احتجاج الحكومة على تزايد الاعتداءات على الموريتانيين في مالي في الأيام الماضية، مطالبة بتفسير من السلطات المالية حول هذه “الأحداث المؤلمة”، وفق بيان لوزارة الخارجية.

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موري نت
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