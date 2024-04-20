أعلن حزب جبهة التغيير (قيد التأسيس) ترشيح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم 29 يونيو القادم.

وقالت الجبهة في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، إن ولد عبد العزيز قرّر الترشح للرئاسيات “رغبة منه في تخليص البلد من هذا المأزق الحقيقي الذي تمر به موريتانيا”.

وأضافت الجبهة، أن الرئيس السابق ظل يراقب الأحداث عن كثب، ليزداد “امتعاضا من الواقع وإشفاقا على الوطن والمواطنين”.

وكانت الجبهة قد أطلقت منذ أسابيع حملة لجمع التوقيعات تطالب بالرئيس السابق الترشح للانتخابات الرئاسية.

ويواجه ولد عبد العزيز حكما بالسجن لمدة سنوات نافذة ومصادرة حقوقه المدنية بعد إدانته بقضايا فساد نهاية ديسمبر الماضي.