Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
السبت, 20 أبريل
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

موريتانيا.. حزب قيد التأسيس يعلن ترشيح الرئيس السابق للرئاسيات

أحمد كليبواسطة

أعلن حزب جبهة التغيير (قيد التأسيس) ترشيح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم 29 يونيو القادم.

وقالت الجبهة في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، إن ولد عبد العزيز قرّر الترشح للرئاسيات “رغبة منه في تخليص البلد من هذا المأزق الحقيقي الذي تمر به موريتانيا”.

وأضافت الجبهة، أن الرئيس السابق ظل يراقب الأحداث عن كثب، ليزداد “امتعاضا من الواقع وإشفاقا على الوطن والمواطنين”.

وكانت الجبهة قد أطلقت منذ أسابيع حملة لجمع التوقيعات تطالب بالرئيس السابق الترشح للانتخابات الرئاسية.

ويواجه ولد عبد العزيز حكما بالسجن لمدة سنوات نافذة ومصادرة حقوقه المدنية بعد إدانته بقضايا فساد نهاية ديسمبر الماضي.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة