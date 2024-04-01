نظم عدد من مديري مدارس التعليم العمومي بموريتانيا، اليوم الاثنين، وقفة أمام مبنى وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بنواكشوط، مطالبين بإنصافهم، وتصنيف المدرسة مؤسسة عمومية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات ورددوا شعارات تطالب بـ”إنصاف المدير و اعتما المدرسة مؤسسة عمومية، وصرف العلاوات.

وندد المتظاهرون برفض الوزارة، تطبيق القانون، من خلال إصدار المقررات المطبقة لتصنيف المدرسة مؤسسة عمومية، وعدم مساواة علاوة البعد الممنوحة للعاملين في قطاع التعليم العمومي العاملين في نفس النقطة في الداخل.

وأشار المتظاهرون إلى أنهم رفعوا مطالبهم للوزارة، من خلال عدة رسائل، لم يتم الرد عليها، قبل اللجوء للشارع لرفع مطالبهم، معتبرين أن جميع الأبواب أغلقت في وجوههم.

وأكد المتظاهرون استمرار مطالبتهم بحقوقهم من خلال تنظيمم عدة وقفات خلال الأيام المقبلة، خارج أوقات الدوام، أمام الوزارة وأمام القصر الرئاسي بنواكشوط.