قال نائب رئيس حزب الانصاف الحاكم في موريتانيا، يحي ولد أحمد الوقف، إن الدولة استثمرت 150 مليار أوقية على مختلف المشاريع بولاية داخلت انواذيبو، خلال مأمورية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف ولد الوقف خلال ندورة حول حصيلة المأمورية الأولى لولد العزواني نظمتها اتحادية حزب الإنصاف بولاية داخلت انواذيبو إن المحاور السياسية والإقتصادية والإجتماعية شكلت العمود الفقرى لحصيلة المأمورية.

واستعرض نتئب رئيس حزب الإنصاف برنامج الرئيس الموريتاني خلال انتخابات 2019، معتبرا أنه “مثل رؤية وطنية طموحة وواقعية، تضمنت مقاربة اجتماعية واقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد”.

وتم خلال الندوة تعرض فلم وثائقي يستعرض المشاريع التي نفذت خلال عهدة الرئيس الموريتاني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بانواذيبو، بالإضافة إلى عملية التهدئة السياسية التي قال الحزب إنها “مكنت من خلق مناخ من الثقة بين الحكومة ومختلف الطيف السياسي”.