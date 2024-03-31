التحق رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، مساء اليوم الأحد، لمؤتمر الحزب المنعقد منذ أمس، مؤكدا دعمه لكل مخرجات هذا المؤتمر.

حضور ولد داداه جاء بعد لحظات من صدور مقطع مصور يقول فيه إن المؤتمر الاستثنائي «غير شرعي».

وأكد ولد داداه خلال لقائه بالمؤتمرين أنه يدعم «مبادرة المكتب التنفيذي للحزب، ويساند كل مخرجاته وتوصياته المرتقبة».

ولد داداه أكد وقوفه على مسافة واحدة من طرفي النزاع داخل الحزب؛ مشيرا إلى أنه لن يدعم أي أحد على حساب مصلحة الحزب.

وطالب من المجتمعين «تشكيل لجنة مكلفة بصياغة بيان ختامي» مقترحا أن يقرأ البيان في اجتماعي رسمي بحضوره شخصيا غدا منتصف النهار.

حضور ولد داداه جاء بعد تصريحات مسجلة قال فيها إن المؤتمر غير شرعي وليس ملزما للحزب.

وأضاف ولد داداه أن التكتل سيظل «وفيا لنهجه وقيمة الديمقراطية من أجل موريتانيا مستقرة».

وأكد ولد داداه صحة ماورد في بيانه الصادر قبل يومين من إلغاء للمؤتمر.

تصريح ولد داداه أثار جدلا كبيرا داخل المؤتمرين، معتبرين أنه لابد من اتخاذ قرار حاسم من قبلهم إما «بالانسجام مع حديث الرئيس بصفته زعيما للحزب أو بالطعن في القرار وخيار المواجهة».