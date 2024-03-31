قال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، إن المؤتمر الاستثنائي المنعقد منذ أمس على مستوى المكتب التنفيذي للحزب، غير شرعي وليس ملزما للحزب.

وأضاف ولد داداه في تسجيل مصور إن التكتل سيظل «وفيا لنهجه وقيمة الديمقراطية من أجل موريتانيا مستقرة».

وأكد ولد داداه صحة ماورد في بيانه الصادر قبل يومين من إلغاء للمؤتمر.

تصريح ولد داداه أثار جدلا كبيرا داخل المؤتمرين، معتبرين أنه لابد من اتخاذ قرار حاسم من قبلهم إما «بالانسجام مع حديث الرئيس بصفته زعيما للحزب أو بالطعن في القرار وخيار المواجهة».

ورغم ما أثاره التصريح من توتر داخل قاعة الاجتماع إلا أن المؤتمرين أكدوا مواصلة المؤتمر وبعث أشخاص إلى ولد داداه لمعرفة خلفيات التصريحات التي أدلى بها.