أعلن المجلس الدستوري السنغالي يوم الجمعة، فوز باسيرو ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 مارس بعدما حصد 54,28% من الأصوات في الجولة الأولى.

وتقدم فاي بفارق كبير على مرشح الحزب الحاكم أمادو با (35,79%)، وفقا للنتائج النهائية التي أعلنها المجلس.

وقال المجلس في قراره: “انتخب باسيرو ديوماي دياخار فاي رئيسا لجمهورية السنغال”، مشيرا إلى أنه “لم يتلق أي طعن” من المرشحين الـ19.

من جهتها، أعلنت الرئاسة أن فاي سيؤدي اليمين الدستورية في وقت متأخر صباح الثلاثاء في مدينة ديامنياديو الجديدة. ومن المقرر بعد ذلك أن يتسلم السلطة من سلفه ماكي سال في القصر الرئاسي في دكار.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 61,30%، وهي أقل من المسجلة عام 2019 عندما فاز ماكي سال بولاية ثانية من الجولة الأولى أيضا، لكنها أعلى من النسبة المسجلة عام 2012.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يفوز معارض بالرئاسة من الجولة الأولى، منذ استقلال السنغال عام 1960.