أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتاني، أنه “خلال الفترة الزمنية ما بين 02 إلى 04 ابريل 2024 الموافق لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ستشهد درجات الحرارة القصوى ارتفاعا ملحوظا.

وأضافت في بيان لها أن درجات الحرارة ستتراوح في في ولايات الحوضين ولعصابه وكيدي ماغة وكوركول واترارزه مابين 45 إلو 47 درجة.

وقالت إنه نظرا لهذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ،والذي من الممكن أن يزداد في المناطق المغلقة ، فإنها تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والزيادة في شرب السوائل وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.