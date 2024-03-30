شارك الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الجمعة، مجموعة من الجنود وضباط الصف والضباط في مدينة بئر أم كرين، بولاية تيرس الزمور ، إفطارهم الرمضاني.

وحسب ما أعلن عنه فإن خطوة ولد الغزواني، تأتي، تقديرا وعرفانا لسهر الجنود على الدفاع عن السيادة الوطنية والحوزة الترابية للبلاد، وبذلهم الغالي والنفيس لحماية أمن الوطن والمواطن.

وقد شارك الرئيس في الإفطار، وفد ضم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لغظف، والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار أجاي، ووزير الدفاع الوطني حننه ولد سيدي، وقائد الأركان العامة للجيوش الفريق المختار بله شعبان، وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الفريق البحري إسلكو ولد الشيخ الولي، والمدير العام لتشريفات الدولة الحسن ولد أحمد، ووالي تيرس الزمور، وقائد المنطقة العسكرية الثانية في تيرس زمور.