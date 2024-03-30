ألغى حزب تكتل القوى الديمقراطية في موريتانيا، مؤتمره الاستثنائي، الذي كان من المقرر أن ينعقد اليوم السبت، بعد تأجيله الأسبوع المنصرم.

البيان الصادر بتوقيع رئيس الحزب أحمد ولد داداه، قال إن قرار إلغاء المؤتمر جاء بعد «غياب التوافق داخل الحزب بالإضافة إلى عدم استيفاء الشروط القانونية لانعقاد المكتب التنفيذي».

وأضاف البيان أن المكتب التنفيذي سيستدعى بعد شهر رمضان «لتدارس إجراءات التحضير لمؤتمر عادي للحزب في جو توافقي».

وكان من المقرر أن ينعقد المؤتمر السبت الماضي لكن حادثة إغلاق مقر الحزب في وجه أحمد ولد داداه وبعض أعضاء المكتب التنفيذي، أثارت جدلا كبيرا وزادت من حدة الانقسام داخل الحزب.

ويشهد التكتل منذ أشهر «انقساما حادا بين تيارين، أحدهما ممثلا في المكتب التنفيذي والثاني تتزعمه شخصيات من الحزب بقيادة يعقوب جالو الذي سبق أن فوضه ولد داداه برئاسة في رحلة علاجه في الشهور الماضية».

وسبق أن قالت مصادر لصحراء ميديا إن هذين التيارين يسعيان إلى «الانفراد برئيس الحزب أحمد ولد داداه، وتسبب ذلك في الكثير من الأحداث والصدامات بين الطرفين».