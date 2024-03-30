نجا الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، جايكوب زوما، من حادث مرور ليل الخميس – الجمعة عندما اصطدم سائق سيارة ثمل بعربته، لكن مجموعة المعارضة المشكلة حديثاً، التي ينتمي لها، اتهمت «حزب المؤتمر الأفريقي» الحاكم بالضلوع في الحادث، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم حزب زوما، نلامولو ندليلا في بيان: «حادثا مرور في فترة سنة ونصف السنة، كلاهما قام به (سائقان ثملان) مفترضان قادا سيارتاهما مباشرة نحو موكب الرئيس زوما».

وأضاف المتحدث: «يبدو ذلك محاولة متعمدة لاغتيال الرئيس زوما».

وقال ندليلا إن الحزب كان يرصد ويراقب سلسلة من الأحداث المترابطة التي حدثت لزوما في ظل «حكومة سيريل رامابوزا» بعد إعلان زوما في ديسمبر (كانون الأول) عزمه خوض الحملة الانتخابية لحزب «أومخونتو وي سيزوي» (إم كي) في مسعى لإعادة إطلاق مساره السياسي.

واضطر زوما السياسي المخضرم الذي كان ينتمي لـ«حزب المؤتمر الأفريقي» الحاكم، للاستقالة في 2018 وسط اتهامات بالفساد لكنه لا يزال يتمتع بنفوذ سياسي.

وقع حادث المرور، مساء الخميس، بعد ساعات قليلة على استبعاد مسؤولي الانتخابات زوما من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 مايو (أيار)، ما فاقم التوتر قبيل الاقتراع.

وقالت الشرطة الوطنية إن سيارة السائق «اصطدمت بسيارة الرئيس السابق السيد جايكوب زوما الرسمية المصفحة».

واعتقل رجل يبلغ 51 عاماً في مقاطعة كوازولو ناتال «بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، وأيضاً بتهمة القيادة المتهورة والإهمال».

ولم يتعرض زوما (81 سنة) وحرسه الشخصي لأي إصابة ونقل إلى مقر إقامته.